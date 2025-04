Juve, Pavan: “Prossime 3 gare un esame per la difesa”

Massimo Pavan ha parlato del reparto difensivo della Juve: per il giornalista, le prossime 3 gare saranno una sorta di esame per i giocatori

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del reparto difensivo della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juventus si appresta a giocare tre gare in cui dovrà fare un vero e proprio esame di difesa. Igor Tudor lo ha detto di recente, si trova in una situazione delicata, fuori Bremer, con una finestra sul cortile americano, fuori Cabal, che resterà ancora out per un po’ e fuori Gatti, che si spera di recuperare per le delicate sfide contro il Bologna e la Lazio. In casa Juventus, quindi, si fa di necessità-virtù, con il trio formato da Renato Veiga, Lloyd Kelly e Pierre Kalulu. I tre hanno giocato insieme con il Genoa, facendo bene e confermandosi, con l’unica sbavatura sul gol della Roma, domenica scorsa”.

Pavan: “Kalulu resta, Veiga va via. Posizione di Kelly da decifrare”

Il giornalista ha proseguito: "(..) Sarà anche un periodo importante per verificare lo status dei difensori e capire se alcuni di loro potranno essere utili anche nella prossima stagione. La conferma di Kalulu è assolutamente certa con la Juventus che pagherà i 14 milioni più bonus del riscatto, soldi sicuramente ben spesi considerando il valore del calciatore. Renato Veiga, invece, quasi sicuramente andrà via, dovrebbe tornare in Inghilterra per il mondiale per club con la Juventus non intenzionata a spendere, al massimo a rinnovare il prestito. Da decifrare, infine, la posizione di Kelly. Prestazione positiva nell'ultima settimana a Roma, potrebbe rimanere, ma attenzione alle proposte dalla Premier".