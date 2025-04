Balzarini: “Kean non avrebbe avuto spazio in questa Juventus”

Gianni Balzarini ha parlato dell'attaccante Moise Kean: per il giornalista, il calciatore non avrebbe trovato spazio nel progetto della Juve

Tramite il proprio canale YouTube, Gianni Balzarini ha parlato dell’attaccante della Fiorentina, trasferitosi in estate dalla Juventus, Moise Kean. Ecco le sue parole: “Kean quest’anno alla Juve non avrebbe avuto tutto questo spazio, Kean quest’anno alla Juve non sarebbe stato al centro del progetto, probabilmente avrebbe avuto qualche chance in più vista l’assenza di Milik di giocare ogni tanto in alternativa a Vlahovic, specialmente nelle prime 19 partite che Vlahovic si è fatto tutte. Non avrebbe reso come sta rendendo a Firenze, perché Firenze è un altro tipo di piazza, non è a livello della Juventus, non ci sono le pressioni che ci sono alla Juventus. E quindi ecco perché Kean è esploso a Firenze e non sarebbe esploso qui”.

Balzarini: “Kean aveva bisogno di un ambiente come quello della Fiorentina”

Il giornalista ha proseguito: “Rimpiangerlo adesso mi sembra sbagliato. Cioè, non ha nessun appiglio alla logica, perché la logica vuole che lui sia esploso là perché là è evidentemente il suo ambiente naturale. Perché là è considerato intoccabile, perché poi lui è anche cresciuto caratterialmente, è diventato un uomo, bisogna anche dirlo questo, quindi ci ha messo sicuramente del suo, ma aveva evidentemente bisogno di un ambiente come quello”. Leggi anche le parole di Thiago Motta su Kean <<<