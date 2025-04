Ori: “La Juventus non deve rinunciare alla difesa a tre”

Ori ha parlato del possibile passaggio alla difesa a 4 per la Juve: per il giornalista, i bianconeri dovrebbero insistere con il modulo a 3

Intervistato per Radio Bianconera, Nino Ori ha parlato delle possibile modifiche tattiche che riguarderebbero al retroguardia della Juventus nella partita contro il Lecce. Ecco le sue parole: “Ora non possiamo snaturare la squadra perché Vlahovic non riesce a segnare. Ora che abbiamo trovato con la difesa a 3 una sorta di sicurezza con Tudor in panchina non possiamo ricominciare da capo. Ci siamo auto smentiti già troppe volte nella stagione per tornare ancora una volta sui nostri passi. Non mi interessa che Vlahovic sia il capocannoniere della Serie A, vorrei solo che quando è importante segnasse. Mancano i gol che se segnava Rabiot o Marchisio o Vidal. Non li segnano neanche gli attaccanti di oggi”.

Ori: “Locatelli e Thuram devono continuare a fare i mediani”

Il giornalista ha proseguito: "Quelli erano i centrocampisti di un certo tipo che adesso non abbiamo più. Locatelli e Thuram stanno facendo i mediani centrali e devono farlo tutti e due insieme perché lo stanno facendo bene, ne abbiamo bisogno (uno dei due arretra in difesa e lo fa bene). Se poi voglio che Locatelli sia il registra della squadra sbaglio, perché non è né Pirlo né Pjanic. Lui ci serve perché giocando con la difesa a 3, che mi sono sembrati a loro agio, abbiamo bisogno di uno come lui che mantiene l'equilibrio. Siamo anche migliorati nell'attaccare, nel modo in cui viene fatto anche se manca efficacia. A Roma abbiamo fatto 7 tiri nello specchio della porta e hanno avuto il portiere premiato come il migliore in campo. Ho visto ripeto una squadra più a suo agio".