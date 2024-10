Marchetti: "La Juventus non è obbligata a vincere ma..."

Luca Marchetti ha parlato delle ambizioni della stagione della Juventus: per il giornalista, i bianconeri nasconderebbero i propri obiettivi

Nel suo editoriale su Tmw, Luca Marchetti ha parlato delle ambizioni di stagione della Juventus. La tesi del giornalista sarebbe quella di una squadra in una situazione non dissimile a quella attuale del Napoli. Ecco le sue parole: “Quando Thiago Motta dice che bisogna ragionare partita per partita dice una bugia, così come quando dice che non ha letto le parole di Conte. Poi è vero che la Juve non è obbligata a vincere, però non credo ci siano differenze tra la ricostruzione del Napoli e della Juventus. Sono stati spesi tanti soldi, alla Juve servivano nuove facce e nuove prospettive”.

Marchetti: “La Juve vuole cambiare mentalità”

Il giornalista ha proseguito: “La Juve si nasconde perché negli ultimi 15 anni non c’erano molte alternative alla vittoria. Se non vinceva lo scudetto negli ultimi anni si parlava di fallimento, la Juve vuole cambiare questa mentalità. Hai mandato via un allenatore arrivato terzo e che ha vinto la Coppa Italia, hai speso 150 milioni non puoi dirmi che hai fatto questo per rimanere lì. Lo hai fatto per migliorare e per provare a vincere. Se l’Inter non ha quella ferocia e perde qualche punto in più te devi farti trovare pronto. Se Conte deve vincere, perché non deve farlo anche la Juve?”.