Juve, Calvarese rimanda l'arbitro Colombo: "Tre episodi dubbi" - JuveNews.eu

L'analisi della direzione di gara dell'arbitro Colombo in Genoa-Juve fatta dall'ex direttore di gara Calvarese

Intervenuto sulle pagine di Tuttosport l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha analizzato la direzione di gara dell’arbitro Andrea Colombo nel match di Serie A tra Genoa e Juve. Ecco il suo parere: “Tre gli episodi sotto la lente di ingrandimento. Il primo: mancano un fallo e un giallo a Mattia Bani per un intervento su Weston McKennie al limite dell’area. Il VAR non può intervenire proprio perché, seppur di poco, siamo fuori dai sedici metri. Poi il fallo di Morten Frendrup su Nico Gonzalez, simile a quello di Bartesaghi su Banda. Se il direttore di gara avesse estratto il rosso, il VAR non sarebbe intervenuto. Al netto delle minime differenze tra i due casi (per esempio la velocità e il punto di contatto, che a Genova era più alto), servirebbe sempre una soglia uniforme di valutazione”.

Genoa-Juve, l’analisi di Calvarese sull’arbitro Colombo

“Giusto il rigore, letto direttamente sul campo: Koni De Winter tocca il pallone con il braccio molto largo (forse in maniera istintiva ma comunque punibile), togliendo il possesso agli avversari. Una partita a porte chiuse cambia il pathos e talvolta “agevola” il lavoro dell’arbitro. In questo caso Colombo gestisce gli animi e la partita con padronanza”, ha concluso.