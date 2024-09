Genoa-Juve, la moviola: Colombo “grazia” Frendrup

L'analisi complessiva delle direzioni di gara dell'arbitro Andrea Colombo nella sfida di Serie A tra Juventus e Genoa: la moviola del match

Il match Genoa-Juventus, disputato nella surreale atmosfera di uno stadio Marassi a porte chiuse a causa degli episodi del Derby della Mole con la Sampdoria è terminato con il risultato di 3-0 per i bianconeri. Un match piuttosto semplice da gestire per il direttore di gara Andrea Colombo, nonostante la squadra di Thiago Motta impieghi un tempo a rompere l’equilibrio. Lo stesso poteva però rischiare di sbloccarsi prima quando, a circa metà primo tempo, Morten Frendrup interviene pericolosamente su Nico Gonzalez. Nell’occasione, il centrocampista dei rossoblù è stato sanzionato con il cartellino giallo, rischiando molto nel colpire l’argentino con la gamba alta. Decisiva per la sua mancata espulsione è il fatto di aver colpito prima il pallone del giocatore. La scelta dell’arbitro, in linea con le decisioni di questa stagione, appare adeguata.