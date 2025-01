Gallo: “Cambiaso? Potrebbe restare e partire a giugno”

Pasquale Gallo, procuratore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della possibile cessione di Cambiaso.

Pasquale Gallo, procuratore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Cambiaso? E’ stato straordinario in 4 mesi, dove ha ricoperto tutti i ruoli, ma il calo ci sta, visti i problemi anche fisici. La valutazione così alta si spiega per questo. Questa stagione dovrà essere migliorata per la Juve, ma credo che tutto ciò che avviene adesso sia tutto in funzione del mercato estivo. Questa stagione, Cambiaso o no, non cambierà la stagione della Juve. Sicuramente dovrà essere sostituito, questo è ovvio, ma in estate ci dovrà essere un completamento del lavoro di Giuntoli. In estate vedo diversi cambiamenti. I tre prestiti secchi hanno un significato. Io penso che non parta adesso Cambiaso ma ci sono i presupposti per giugno. Ma anche partisse adesso, non credo che faranno un acquisto subito, ma vedo più movimento in estate”.

Su Casadei

"E' giusto che venga conteso, ma sono operazioni in cui la scommessa c'è. Il giocatore è valido, ma c'è una scommessa da fare. E ballano dei soldi che non ci sono. Vedo più prestiti con obblighi o diritti di riscatto ora. E credo che con questa formula andrà al Torino. Sarebbe la cosa più logica, per Casadei che giocherebbe di più, e anche dal punto di vista del Torino".