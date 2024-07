Galia: “Thiago Motta potrebbe essere la figura giusta”

Roberto Galia, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Thiago Motta.

Roberto Galia, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Potrebbe essere la figura giusta, anche per i giovani, che ha voglia di vincere e lo farà con grande applicazione. E’ un lavoratore, propone gioco ed è arrivato in Champions con una squadra abituata a lottare per la salvezza. Speriamo non sia stato soltanto un caso, poi nella Juventus c’è da ribadire che non è mai semplice riuscire ad imporsi come in altre piazze. Quest’anno c’era la volontà di cambiare, per cui Thiago dovrà avere tutto il tempo a disposizione per poter lavorare al meglio con le sue idee”.