Galia: “La Juventus ha bisogno di un drastico cambio di mentalità”

Roberto Galia ha parlato dei progetti della Juve per il prossimo futuro: per l'allenatore i bianconeri avrebbero bisogno di chiarire le idee

Intervistato a Radio Bianconera, Roberto Galia ha parlato dei piani futuri della Juventus . Per l'ex calciatore e allenatore, il club bianconera dovrebbe fare chiarezza non solo sull'aspetto della scelta della guida tecnica della prossima stagione. La società avrebbe bisogno di progetti chiari, magari sotto la leadership del direttore sportivo Cristiano Giuntoli . Ecco le sue parole:

"Non so se resterà o se se ne andrà. La società è cambiata e al suo interno possono esserci idee diverse sull'argomento. Tuttavia, è necessario un drastico cambio di mentalità, non è facile visto quello che è successo nella scorsa stagione e all'inizio di questa. Servono idee chiare, Giuntoli è un ottimo dirigente".