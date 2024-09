Fontana: “Scudetto? Dico Inter, ma dopo c’è la Juventus”

Alberto Fontana, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Scudetto con l'Inter.

Alberto Fontana, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sulla lotta per il Tricolore: “L’Inter è la squadra da battere, ma non credo che non avrà rivali. La partenza, dopo Europei o Mondiali, non è sempre al 100% per alcune realtà, quindi bisogna ancora attendere. Con le coppe cambia tutto ovviamente. Sono onesto, questa nuova formula ancora non l’ho ben capita, ma si giocherà tanto, e le rose importanti saranno avvantaggiate; l’Inter è una di queste, come dimostra la squadra a disposizione di Inzaghi. Per vincere una competizione del genere devi essere forte, ma bisogna anche che giri tutto dalla tua parte. L’Inter ha tutti i mezzi per arrivare in fondo, abbiamo avuto modo di vederlo, lo step dei nerazzurri deve essere quello di vedere all’Europa come un posto in cui possa vincere”.

La rivale dell’Inter per lo Scudetto?

“Anti-Inter? La Juventus ha lanciato un messaggio chiaro, specie con gli ultimi due colpi. Si punta ad un’unica direzione: essere l’antagonista dell’Inter. C’è un progetto ambizioso, con un allenatore che ha fatto benissimo; ci vorrà tempo per carburare, ma i bianconeri sono partiti molto bene anche senza i nuovi in campo. I presupposti per dare fastidio all’Inter ci sono tutti”.