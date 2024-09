Beccalossi: “L’Inter non deve avere paura della Juventus”

Evaristo Beccalossi, ex calciatore dell'Inter, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Scudetto.

Evaristo Beccalossi, ex calciatore dell’Inter, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Rai Sport: “Credo che l’Inter resti la più forte, ma i nerazzurri devono fare attenzione alla Juventus, portare alla squadra di Motta rispetto, perchè rispetto al recente passato ha vissuto una rivoluzione che ha portato a segnali molto positivi. Mi piace l’idea di calcio che vuole impartite il nuovo allenatore. Spero che possano tornare competitivi…nel giro di cinque o sei anni”. Infatti, per molti addetti ai lavori, la lotta Scudetto, sarà una sfida tra la Juventus e L’Inter, anche se molto dipenderà dal cammino in Champions di entrambe.