Per la Fiorentina resta un solo modo di qualificarsi alla prossima Conference League: i viola tifano contro la Juve

" Abbiamo perso due finali nel giro di 15 giorni e fa molto male ", con questa parole l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato la sconfitta in finale di Conference League contro il West Ham .

Al momento i viola si ritrovano fuori da ogni competizione europea ma resta ancora una speranza: tutto dipende dalla Juve. La rivalità tra la Fiorentina e i bianconeri è storica, ma per una volta i tifosi viola avranno un motivo in più per tifare contro la Juve.