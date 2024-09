Fagioli: "Oggi giocherò davanti alla difesa. Sulla concorrenza..."

Nicolò Fagioli, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del suo ruolo in campo.

Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a DAZN prima della partita contro il Genoa: “Sì, diciamo che quest’anno siamo in tanti a centrocampo e tutti ogni settimana ci giochiamo il posto,ovviamente chi fa meglio in settimana il mister lo vede e gioca la domenica e il mercoledì. Quali sono le richieste del mister? Ovviamente il mister ci chiede di fare bene entrambe le fasi, soprattutto quella offensiva quando abbiamo palla e quella difensiva quando non abbiamo palla”.

Sulla Nazionale

“Se è importante per te per guadagnare posizioni anche in Nazionale? Sì, sicuramente anche in Nazionale c’è molta competizione, ci sono giocatori fenomenali come Frattesi, Tonali, Ricci sta facendo bene. E’ molto difficile guadagnarsi il posto, questo è il mio obiettivo e l’obiettivo di tutti per garantirsi il posto in Nazionale è giocare il più possibile. Oggi sarai in cabina di regia o un po’ più avanzato? Sì, in settimana mi ha provato davanti alla difesa, quindi oggi giocherò davanti alla difesa”.