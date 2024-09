Serena: "Stimo molto Thiago Motta. Su Fagioli..."

Aldo Serena, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del rendimento di Fagioli.

Aldo Serena, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a Deejay Football Club: “Vedere cosa combinerà Conte, può darsi che giochi a specchio con la squadra di Thiago Motta. Il Napoli secondo me è tra le squadre candidate allo scudetto: senza coppe, Conte lavora in maniera profonda e carica la squadra. Qualcosa c’è in atto, Motta dall’altra parte non è uno sprovveduto: lo stimo tantissimo, è il sunto di tanti allenatori che ha avuto in passato sia dal punto di vista tattico che psicologico”.

I cambiamenti di Thiago Motta

“Se Motta cambia sempre? È vero, io attendo con molta curiosità l’arrivo a pieno regime di Douglas Luiz: è il giocatore che serve alla Juventus, non ha centrocampisti così. Lo sta trascurando, ma è probabile che non sia in condizione. Fagioli? Si è intravisto che ha delle qualità, ma da qui a trovare la titolarità in quel contesto mi sembra complicato. De Rossi? È stata una cosa sorprendente, anche per me: non si può cambiare opinione così, da un contratto triennale alla mancanza di fiducia necessaria per lasciarlo a casa in modo violento e poco educato. Si può fare tutto, ma nei modi giusti per chi ha sempre amato la Roma e ne ha fatto la storia”.