Genoa-Juventus, le formazioni ufficiali: dal 1′ Danilo

La Juventus, nella sesta giornata di campionato, affronta il Genoa, in una sfida delicata e complicata, considerando che alla Vecchia Signora, la vittoria in Serie A manca da ben 3 giornate. I bianconeri, come annunciato ieri da Thiago Motta in conferenza, optano per un po’ di turnover, con Perin in porta, sostenuto dalla linea a quattro composta da Danilo, Kalulu, Bremer e Rouhi. A centrocampo spazio a Fagioli e McKennie in mediana, con il solito quartetto offensivo Yildiz-Koopmeiners-Nico-Vlahovic. Dalla panchina Mbangula, Weah e Douglas Luiz. Per i padroni di casa, formazione tipo, con Vasquez in difesa, Badelj a centrocampo e Pinamonti in attacco, affiancato da Vitinha.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA(3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Zanoli, Miretti, Badelj, Frendrup, Ahanor; Pinamonti, Vitinha. All. Gilardino

JUVENTUS(4-2-3-1): Perin; Danilo, Kaluli, Bremer, Rouhi; Fagioli, McKennie; Nico, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

La lista dei convocati

“La Juventus è pronta per la trasferta in Liguria per affrontare il Genoa nella sesta giornata di Serie A – partita in programma sabato 28 settembre alle ore 18 allo stadio Luigi Ferraris. Di seguito la lista dei giocatori convocati da mister Thiago Motta. GENOA-JUVENTUS, I CONVOCATI 1 Perin 3 Bremer 4 Gatti 5 Locatelli 6 Danilo 7 Conceicao 8 Koopmeiners 9 Vlahovic 10 Yildiz 11 Gonzalez 15 Kalulu 16 McKennie 19 Thuram 21 Fagioli 23 Pinsoglio 26 Douglas Luiz 27 Cambiaso 29 Di Gregorio 32 Cabal 37 Savona 40 Rouhi 51 Mbangula”.