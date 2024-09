Ex Juve, Kean: "L'anno scorso non è andato bene" - JuveNews.eu

Le parole dell'ex attaccante della Juve Moise Kean al termine della sfida tra Italia e Israele: "Tornato per dare una mano alla squadra"

Prima Frattesi e poi Kean: l’Italia ha battuto 2-1 Israele, vincendo così la sua seconda partita di Nations League. Al termine dell’incontro l’ex attaccante della Juve Moise Kean ai microfoni della Rai ha detto: “Sono tornato per dare una mano alla squadra, mi sono sempre fatto trovare a disposizione anche se per me l’anno scorso non è andato bene perché ho avuto tanti infortuni. Era importante farmi trovare pronto. Parlerà il campo. Alla Fiorentina sono partito bene, il gruppo mi ha accolto bene. Il mister conta su di me. Anche Spalletti mi ha dato un’altra opportunità per dimostrare nella partita di oggi. Era importante ricambiarlo e per questa vittoria”.

Ex Juve, le parole di Kean

Sulla sfida contro la Francia: “Era importante dare un grande impatto alla partita, eravamo in vantaggio ed volevamo tenere il pallone. La Francia è una squadra fisica dietro e con grandi qualità. Era importante entrare con la cattiveria giusta per far salire la squadra. Siamo un gruppo unico e grande, è importante lottare l’uno per l’altro. Era importante vince e tenere i palloni importanti per non prendere ripartenze. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Buffon? La presenza di Gigi è fondamentale per questa squadra. I consigli di un campione come Gigi vanno sempre ascoltati. Mi conosce da quando ho fatto i primi passi in prima squadra alla Juve. Lo ascolto tanto”.