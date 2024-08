Ex Juve, Kean si sblocca con la Fiorentina: “Sono nel posto giusto”

Le parole dell'ex Juve Moise Kean dopo la rete segnata con la maglia della Fiorentina contro la Puskas Akademia

L’ultima stagione alla Juve di Moise Kean non è stata delle migliori, con l’attaccante italiano che non è riuscito a lasciare il segno. Trasferitosi alla Fiorentina, il classe 2000 in Conference League è tornato finalmente a segnare.

Fiorentina, le parole di Kean

Al termine della partita, pareggiata per 3-3, Kean ai microfoni di Sky Sport ha detto: “Il gol mi è servito per dare impatto nel secondo tempo. La partita era da vincere, il primo tempo abbiamo sofferto, poi abbiamo spinto un po’ di più nel secondo. Peccato per il gol, c’è ancora da lavorare. Obiettivi personali in stagione? Il mister crede in me, la squadra crede in me. Sta a me dimostrarlo in campo. Quest’anno per me è una delle annate più importanti, abbiamo una buona squadra e adesso ci aspetta la partita di domenica in campionato perché questa è già passata. Sono nel posto giusto? Assolutamente si, le cose non accadono per caso. Sono qui per dimostrare, il mister mi ha dato grandissima fiducia e adesso sta a me dare il 100% in campo. Convincere Spalletti? Per adesso penso a Firenze, devo farmi trovare pronto per ogni impegno”.