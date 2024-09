Evra: “Il Manchester United è stata una vacanza rispetto alla Juve”

Patrice Evra, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della sua avventura a Torino.

Patrice Evra, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Sarò onesto, nove anni allo United sono stati come una vacanza rispetto alla Juventus! L’intensità del lavoro, di quelle sessioni di allenamento, è stato qualcosa che non avevo mai sperimentato prima nella mia vita. Dovevamo correre 4 km al giorno. Dopo le partite di Champions League, anche allora, abbiamo fatto intense sessioni in palestra. Dopo le gare a Manchester i giocatori avevano un buffet, ma in Italia mi portavano una porzione grande e agli altri giocatori una porzione più piccola. Ogni due settimane facevamo le analisi del sangue, volevano sapere cosa mangiavi e andavano persino a casa tua per dire a tua moglie o allo chef cosa cucinare. Venivi multato se disobbedivi. Per me è stato fantastico ma non siamo riusciti a trovare il giusto equilibrio”.