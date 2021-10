Dybala: “Per come si era messa la partita punto importante”

L'attaccante ha parlato

Paulo Dybala, attaccante della Juve, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro l'Inter: "Per come era messa la partita penso che è un punto molto importante. Giochiamo per vincere però oggi giocavamo contro una squadra che giocava bene a calcio. Facciamo pochi gol? Dobbiamo migliorare nella fase offensiva perché se vinciamo sono con un gol poi quando andiamo sotto possiamo andare in difficoltà. Poi dipende dalle partite, se ci sarà l'occasione di vincere ancora 1-0 lo faremo. Infortuni? Stare fuori non mi piace, ho avuto molti infortuni ed è brutto perché faccio di tutto per stare bene. Rinnovo? Credo che dopo tanti anni qua, uno cresce con tanti leader ed adesso tocca a me. Cerco di fare il meglio per la squadra".