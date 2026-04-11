90’+6- Finisce qui alla New Balance di Bergamo. La Juventus conquista tre punti importantissimi in ottica Champions League e si porta momentaneamente al quarto posto. Dopo un primo tempo di difficoltà, i bianconeri trovano le giuste misure nella seconda frazione di gioco e grazie alle rete di Boga ottengono una vittoria preziosissima.
90’+3- Di Gregorio provvidenziale in uscita sul cross di Scalvini. Atalanta che prova con tutte le forze a trovare la rete del pareggio.
89’- Saranno sei i minuti di recupero.
88’- Grandissima occasione per i padroni di casa. Sugli sviluppi di un corner, Scalvini appoggia di testa per Scamacca, l’attaccante anticipa Gatti e spedisce la palla di poco alta sopra la traversa.
87’- Proteste dell’Atalanta per un presunto tocco di mano in area di rigore di Gatti, per Maresca è tutto regolare, si continua.
86’- Palladino tenta l’ultima mossa, dentro Bellanova per Zappacosta.
84’- Cartellino giallo per il neo entrato Kostic che atterra De Ketelaere.
82’- Ci prova Locatelli da fuori area, palla larga sul palo sinistro difeso da Carnesecchi.
79’- Ultimi cambi per Spalletti, dentro Kostic e Miretti per Cambiaso e Conceiçao.
77’- Atalanta a trazione offensiva, Juve attenta in difesa a proteggere il vantaggio.
74’- Ammonito Cambiaso per trattenuta su De Ketelaere, gara molto più nervosa in questi minuti.
73’- Palladino risponde con una tripla sostituzione, dentro Scamacca, Pasalic e Ahanor. Fuori Krstovic, De Roon e Kolasinac.
71’- Doppio cambio in casa Juve, escono Holm e Thuram, dentro Gatti e l’ex Koopmeiners.
69’- Ammonizione per Thuram, il centrocampista viene sanzionato per la trattenuta su De Ketelaere.
68’- Thuram spreca la chance per il raddoppio. Gran giocata di Holm, cross basso per il francese che da pochi metri spara alto sopra la traversa. Poteva fare decisamente meglio.
66’- Arriva il primo cartellino del match, il diretto di gara ammonisce De Ketelaere per eccessive proteste.
63’- Di nuovo Raspadori con un sinistro dal limite, questa volta il numero uno bianconero è costretto a mandare la palla in angolo.
60’- Raspadori tenta la conclusione da fuori area, tutto facile per Di Gregorio.
58’- Primo cambio per mister Spalletti, esce dal terreno di gioco Yildiz, al suo posto David.
57’- Grande parata di Di Gregorio che salva sul colpo di testa di Djimsiti.
55’- Sostituzione per la Dea, esce Zalewski, entra Raspadori.
50’- Bianconeri molto più attivi in questa seconda frazione di gioco.
48’- GOOOOOOOOOOLLLLLL JÉRÉMIE BOGA!!. Sul cross di Holm dalla fascia destra, Carnesecchi sbaglia i tempi di uscita e il pallone finisce sui piedi di Boga, che da distanza ravvicinata non può sbagliare. Juventus in vantaggio!!.
46’- Squadre in campo, inizia il secondo tempo di Atalanta-Juventus. Nessun cambio per i due allenatori.
45’+2- Finisce qui la prima frazione di gioco. Si rientra negli spogliatoi sullo 0-0, Juventus pericolosa con un colpo di testa di Kelly, per il resto è l’Atalanta a fare la partita che in più di un’occasione è andata vicina alla rete,
45’- Il quarto uomo segnala 2 minuti di recupero.
43’- Problemi per Bremer, si scalda Gatti.
40’- Occasione per De Ketelaere, il belga approfitta del cross di Bernasconi e anticipa la difesa bianconera, pallone di poco fuori.
36’- Attento Di Gregorio in uscita sul calcio d’angolo atalantino.
32’- Occasione per Kelly. Yildiz si libera bene della marcatura e crossa al centro, il difensore inglese colpisce bene di testa, provvidenziale la deviazione di Bernasconi.
29’- Primo corner della gara per i bianconeri.
25’- Conclusione di Krstovic, palla deviata in angolo.
23’- Manovra prolungata per gli uomini di Spalletti, difficile però trovare spazi.
20’- Ancora un’azione pericolosa per la Dea, fa buona guardia Bremer che intercetta il passaggio di Kolasinac.
16’- Juventus che prova a farsi vedere gestendo il pallone, difficile però trovare spazi nell’area avversaria.
12’- Bianconeri in evidenti difficoltà in questi primi minuti di gioco, complice anche un Atalanta molto aggressiva.
9’- Palo di Scalvini. Il difensore dell’Atalanta salta più in alto di tutti e colpisce di testa il pallone, la palla si infrange sul palo. Fortunata la Juve in quest’occasione.
7’- Grandissima chance per Zalewski che scatta in profondità e ci prova con un tiro diagonale, palla di poco fuori.
4’- Conclusione di Zappacosta, bravo Perin a bloccare.
3’- Padroni di casa subito aggressivi, bianconeri attenti in difesa.
1’- Si parte!. L’arbitro fischia il calcio d’inizio, comincia Atalanta-Juventus.
Atalanta e Juventus si affrontano nella gara valida per la 32ª giornata di Serie A. Un match fondamentale per entrambe le squadre in ottica di un piazzamento alla prossima Champions League.
I bianconeri, cercano i tre punti per sorpassare momentaneamente il Como e per cercare di dare continuità di risultati dopo la vittoria contro il Genoa. Dall’altra parte, i nerazzurri, cercheranno di sfruttare il fattore campo per ottenere punti importanti e mantenere vive le speranze europee. Calcio d’inizio alle ore 20:45, segui la diretta scritta del match con noi!.