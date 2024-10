Dimas: “Thiago Motta porterà dei titoli alla Juventus”

Manuel Dimas Texeira ha parlato dell'allenatore Thiago Motta: per l'ex bianconero, il tecnico potrebbe riportare la Juventus a vincere trofei

Intervistato per TJ, Manuel Dimas Texeira ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta e delle ambizioni della squadra bianconera. Ecco le sue parole: “Ogni allenatore possiede il mio rispetto per il modo in cui pensa e prepara la partita. Motta ha il suo stile di gioco personale che spero riporterà la Juve a vincere titoli. Tutti gli acquisti sono stati ben calcolati, ma devo dire che Francisco è il giocatore spacca partite che farà felici i tifosi. Lipsia? La Champions ha cambiato formato, dunque ogni partita è da vincere perché non sai quanti punti o gol saranno sufficienti per finire tra le prime 8 e qualificarsi direttamente. Il Lipsia è una buona squadra con una fantastica atmosfera casalinga, in campionato hanno ottenuto 3v e 2p e questo li rende una squadra molto pericolosa”.

Dimas: “Scudetto? La Juve lotterà a lungo…”

L’ex calciatore bianconero ha proseguito: “Impossibile guardare la squadra in questo momento e dire che vincerà subito lo scudetto. Sicuramente, l’obiettivo dei bianconeri sarà quello di lottre il più a lungo possibile. La Juve ha vissuto dei momenti difficili ultimamente, quindi ancora una volta ci saranno altre squadre favorite ma sicuramente tutta l’Italia sa che la Juve tornerà presto a conquistare dei trofei”.