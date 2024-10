Juve, le statistiche in vista del match con il Lipsia

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del match con il Lipsia.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla partita con il Lipsia. Ecco il comunicato: “La Juventus sarà la terza squadra italiana che il Lipsia affronterà nelle maggiori competizioni europee (dopo Napoli e Atalanta) e la prima in assoluto in Champions League. La Juventus ha vinto le ultime quattro sfide contro squadre tedesche nelle principali competizioni europee, mantenendo sempre la porta inviolata (due contro il Bayer Leverkusen nella Champions League 2019/20, due contro il Friburgo nell’Europa League 2022/23). Il Lipsia ha perso 2-1 contro l’Atletico Madrid alla prima giornata in questa Champions League; inoltre la formazione tedesca ha perso le prime due gare in due delle tre stagioni precedenti (2021/22 e 2022/23). La Juventus ha perso quattro delle ultime cinque trasferte in Champions League (1N), comprese le ultime tre, per i bianconeri è la striscia di sconfitte esterne più lunga nella competizione dall’ottobre 2014 (quattro). La Juventus ha vinto 3-1 contro il PSV nella prima partita in Champions League con Thiago Motta in panchina; il tecnico potrebbe diventare il terzo allenatore bianconero a vincere le sue prime due gare nella competizione, dopo Marcello Lippi nel 1995 e Fabio Capello nel 2004. Il Lipsia ha perso due delle ultime tre partite di Champions League dopo aver segnato per primo (1V), una sconfitta in più rispetto alle prime 23 gare in cui è passato in vantaggio (19V, 3N 1P)”.

Le altre statistiche

“Contro il PSV, la Juventus ha schierato la propria formazione più giovane in una partita di Champions League (25 anni e 149 giorni); Kenan Yildiz è diventato anche il più giovane marcatore di sempre coi bianconeri nella competizione e il più giovane – considerando anche la Coppa dei Campioni – dai tempi di Pietro Fanna contro il Glentoran nel 1977. Dusan Vlahovic ha preso parte a quattro gol in otto presenze in Champions League con la Juventus (2 centri e due assist), fornendo un passaggio vincente in ciascuna delle ultime due gare. Solo tre giocatori bianconeri hanno fornito un assist in tre match di fila: Alessandro Del Piero (1998), Zinedine Zidane (1998/99) e Juan Cuadrado (2020/21, quattro di fila). Per la seconda stagione consecutiva, Benjamin Sesko ha segnato nella prima partita del Lipsia in Champions League (nel 2023/24 vs Young Boys, nel 2024/25 vs Atletico Madrid). L’unico giocatore a trovare la rete nelle prime due gare stagionali della competizione col club tedesco è stato Christopher Nkunku nel 2021/22. Teun Koopmeiners ha creato sei occasioni contro il PSV alla prima giornata; l’ultimo giocatore ad averne registrate di più all’esordio in Champions League con la Juventus è stato Sebastian Giovinco nel settembre 2008 (sette contro il BATE Borisov)”.