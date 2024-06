Dimas: “La Juventus deve tornare a dominare in Serie A”

Manuel Dimas, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della lotta Scudetto.

Manuel Dimas, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “La proposta di Thiago Motta predilige un gioco offensivo, su questo non ci sono dubbi, ma è possibile solo se hai una squadra i cui giocatori seguono le tue idee. Sono loro che consentono all’allenatore di essere schierati nel migliore dei modi, in modo così da sviluppare la tua idea. L’età per me non è un problema. L’importante è che tutti i soggetti coinvolti siano sulla stessa lunghezza d’onda e che l’allenatore abbia una grande partecipazione nel processo decisionale in modo che i giocatori sappiano esattamente quali sono le idee e gli obiettivi della stagione. Vincere lo scudetto è sempre la priorità della Juve ma bisogna essere realisti e capire che in questo momento è più importante essere stabili e costruire le basi affinché la Juve possa tornare in grande stile e dominare la Serie A”.