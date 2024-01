Dimas: “Inter-Juve? I bianconeri dovranno essere al top”

Manuel Dimas, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della partita con l'Inter.

Manuel Dimas, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: "Non credo sia una questione di pressione, ogni partita è diversa ed è un caso che la partita con l'Empoli non abbia dato buone indicazioni. C'è stata una espulsione, l'inferiorità numerica per oltre 70' e una prestazione non esaltante. Può capitare, non farei un dramma.

In tutta la mia vita calcistica non ho mai commentato le decisioni che non vedo, anche perché non so cosa sia successo durante gli allenamenti di una settimana. Rispetterò sempre la decisione presa dall'allenatore.

Inter-Juve? Sarà la sfida tra le due migliori squadre d'Italia, per me è una partita da tripla. Tutto potrà succedere, anche se l'Inter è più costante nel rendimento in queste ultime stagioni. La Juve dovrà essere al massimo della condizione e giocare una partita perfetta se vorrà ottenere un buon risultato".

