Di Maria su Thiago Motta: “Era impossibile toglierli la palla”

Angel Di Maria, ex calciatore della Juventus per una sola stagione, quella 2022-23, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del Thiago Motta calciatore, ricordando i trascorsi comuni al PSG, anche se ora l’italo-brasiliano è il tecnico della Vecchia Signora. Ecco le sue parole: “La stagione 2015/16 è stata quella nella quale mi sono divertito di più all’ombra della Tour Eiffel. Avevamo una squadra incredibile, con a centrocampo Verratti e Thiago Motta a cui era impossibile togliere la palla, con Matuidi che arava il campo avanti e indietro, senza dimenticare Ibra, Cavani, Lavezzi e Pastore in zona offensiva. Giocavamo un calcio spettacolare”.