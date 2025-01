Della Valle: “Juve-Milan? Cosa peggiore l’atteggiamento”

Fabiana Della Valle è ritornato sulla prestazione della Juve contro il Milan in Supercoppa, sottolineando la gestione negativa del vantaggio

Attraverso il suo canale su YouTube, Fabiana della Valle è ritornata sulla sconfitta della Juventus in Supercoppa italiana contro il Milan. Ecco le sue parole: “Io credo che la cosa peggiore sia stata l’atteggiamento in campo di questa squadra, sia per come ha gestito il vantaggio, sia per come non ha reagito dopo il pari e anche lo svantaggio. Perché comunque ci vuole un atteggiamento diverso. Ci vuole più maturità, più equilibrio e bisogna cambiare in fretta, perché il periodo è dedicato e così veramente si rischia di non andare in Champions. Credo che anche Thiago Motta debba metterci qualcosina in più, debba trasmettere qualcosa alla squadra”.

Della Valle: “La Juve deve fare mea culpa”

La giornalista ha proseguito: “Aldilà del fatto che comunque gli errori non sono imputabili a lui, ma l’atteggiamento, le scelte che comunque non mi hanno convinto, le sostituzioni che ritengo comunque sbagliate. Bisogna fare mea culpa, l’ha fatto, ma bisogna soprattutto invertire la rotta e cambiare marcia perché tutti sapevamo che questo sarebbe stato un anno di transizione, ma anche negli anni di transizione bisogna comunque vedere dei progressi, una crescita. Comunque le cose non vanno, mi sembra evidente, e sicuramente gli infortuni sono stati penalizzanti, ma non bastano comunque a giustificare questa emorragia in difesa, dove comunque i gol subiti sono diventati tantissimi, altri due in Supercoppa contro il Milan, e per questo motivo Giuntoli sta già correndo ai ripari”.