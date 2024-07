Della Valle: “Alla Juventus servono degli esterni…”

Fabiana Della Valle, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato dei bianconeri.

Fabiana Della Valle, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole su Youtube: “Sicuramente un difensore centrale, un centrocampista e, un esterno. Un esterno per il momento che, secondo me, diventeranno due nel momento in cui verrà ceduto Soulè, addirittura potrebbero diventare anche tre se dovesse partire anche Federico Chiesa. Perché comunque per giocare con il 4-2-3-1 serviranno degli esterni e in questo momento non c’è tutta questa abbondanza. Sì sicuramente c’è Weah che può fare l’esterno alto perché Thiago Motta lo vede così, dall’altra parte c’è Yildiz però poi comunque Thiago vuole due giocatori per ogni ruolo. Quindi serviranno sicuramente dei rinforzi, ripeto soprattutto nel caso in cui andranno via sia Soulè che Chiesa”.