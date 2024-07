Della Valle: “Soulè potrebbe essere l’unica cessione in avanti”

Fabiana Della Valle, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della cessione di Matias Soulè.

Fabiana Della Valle, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sintetizzate da Tuttojuve.com: “Thiago Motta lo vorrebbe trattenere, di conseguenza l’allenatore che ha chiesto di poterlo testare in ritiro. Infatti è arrivato in ritiro con la Juve e si sta allenando. In questi giorni Giuntoli ha promesso a Thiago Motta che lo cederà soltanto per un’offerta irrinunciabile. 25 milioni non sono considerati tali perciò Giuntoli gli ha già fatto capire al club inglese, che se ci sarà un rilancio e se si arriverà intorno ai 30 milioni centesimo in più centesimo in meno, si potrà trovare una soluzione e si potrà chiudere l’affare. Nel frattempo il Leicester si è già portato avanti con il giocatore raggiungendo un accordo di massima con il suo procuratore per un contratto di 3 milioni a stagione, che significherebbe andare a guadagnare molto di più di quello che l’esterno argentino prendeva alla Juventus meno di 1 milione. Quindi sarebbe comunque un salto di qualità notevole anche a livello di stipendio e in più avrebbe la possibilità di misurarsi in Premier, cosa che non gli dispiace assolutamente. Perciò questa mi sembra, in questo momento, la pista più calda”.