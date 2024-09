Del Piero: “Non importa se al primo anno, alla Juve bisogna vincere”

Intervenuto dagli studi di Sky Sport Alessandro Del Piero ha parlato degli obiettivi della Juve: "È un destino che è così"

Intervenuto dagli studi di Sky Sport Alessandro Del Piero ha parlato degli obiettivi della Juve: “La Juventus è un’altra cosa. Non possiamo parlare di cicli. Pirlo è entrato in una squadra e doveva vincere lo scudetto, così come Sarri e Allegri. È un destino che è così. Poi ci si accontenta perché economicamente le squadre, parliamoci chiaro, devono rientrare tra le prime quattro per avere i soldi della Champions“.

Juve, le parole di Del Piero

“Non importa se sei al primo o all’ultimo anno di carriera, quando arrivi alla Juve ci sono delle dinamiche di un certo tipo. La Juve, come il Milan, è la più giustificata perché ha cambiato tanto, cambiato allenatore, arriva da un momento particolare. Avere già 7 punti in classifica ci sta, vuole dire che hai già fatto meglio anche di altre. Servirà un’evoluzione in modo che la Juve possa poi giocare come vuole Motta”, ha concluso.