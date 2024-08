Arriva l'annuncio della terza maglia della Juventus: Del Piero presenta quella dei bianconeri

L’Adidas ha annunciato poco fa attraverso i propri social i nuovi kit. Tra questi, anche quello della Juventus. Per i bianconeri un tuffo nel passato e – in maniera chiara ed evidente – un richiamo ai loghi identificativi del brand. Del Piero è stato scelto come leggenda per la presentazione della maglia bianconera.