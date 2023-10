Del Piero: “Juve non convince al 100%. Attacco a tre si può fare”

Alex Del Piero ha analizzato la Juventus in ottica scudetto: per l'ex bandiera bandiera, la squadra sarebbe in crescita e sulla buona strada

Ospite a Sky Sport, Alex Del Piero ha affrontato l'argomento Juventus in chiave scudetto. Ecco le sue parole: "La Juventus deve costruire la sua forza sull'attacco perché se stanno bene Chiesa e Vlahovic, è una coppia d'attacco che se la gioca con chiunque nel campionato italiano. Però la Juventus non può prescindere da tutto il resto. Non prende gol da cinque partite, Szczesny ha fatto dei miracoli dopo qualche danno, la difesa anche. Si sono riassettati perché Sassuolo è stata una brutta botta ma sono tornati lì. Quello è stato un episodio, hanno voltato pagina e in questo Allegri è uno dei più forti. Per certi aspetti è molto utile perché ti riporta alla quotidianità che per la Juventus è anche senza coppe e questo deve diventare in vantaggio. Per questo io la metto in prima fila con l'Inter".

Ripresa Juve — Del Piero ha aggiunto sulla crescita della Juventus: "Ancora non ha convinto al 100% la Juventus però ha già dei tasselli importanti come non prendere gol, segnare all'ultimo secondo che non è cosa da poco, c'è grande voglia di rivalsa e Max sta creando una squadra operaia, e su questa strada la Juventus può fare bene. Non fare le coppe deve portare la Juventus a fare bene e poi si vedrà. L'anno scorso è stata dal punto di vista psicologico tragica per tutto quello che è successo, l'inizio di questa quasi uguale con quello successo a Pogba e Fagioli, tutti e due a centrocampo e non è da poco, e se riesci a superare anche questi momenti diventi sempre più forte. Tutto questo deve giocare a favore loro".

Juventus con il tridente — Del Piero si è espresso così su una Juventus con tre attaccanti: "Credo che se Chiesa gioca un po' spostato dalla sinistra, si può aggiungere un altro attaccante. Kean e Vlahovic possono giocare nella stessa posizione mentre Milik è un giocatore molto intelligente tatticamente e in un ipotetico momento di grande salute la Juventus può giocare con tre attaccanti e con un centrocampo ad alti livelli, forse oggi ancora no. Chiesa e Vlahovic sono sicuramente i due diamanti ma gli altri stanno facendo molto bene".

