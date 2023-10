Milan, Pioli: “Lotta scudetto? Inter, Juve e Napoli sono fortissime”

I rossoneri scendono così al secondo posto, in una lotta scudetto che si fa sempre più avvincente. Pioli al termine della partita ha detto: "Uno scudetto straordinario, perché vincere in Italia è complicato e perché sarebbe il secondo in tre anni. Inter, Juve e Napoli sono fortissime, ma noi siamo vicine a quel livello lì o di quel livello lì. Per vincere ci vuole qualità, disciplina".