Mercato Juventus, il sì di Cambiaso e la beffa all’Inter: il retroscena

Juve beffa all'Inter per Cambiaso

Il procuratore ha raccontato sull'edizione odierna del quotidiano torinese il retroscena con cui Cambiaso è diventato bianconero: "L’anno scorso il giorno dopo aver firmato con la Juve siamo andati in prestito a Bologna e non ha battuto ciglio. Lo step con Motta è stato importante. Ha avuto la maturità di arrivare alla Juve pronto per giocarci, senza affrettare i tempi. Con Andrea non ci siamo mai trovati in disaccordo su nessuna decisione. Lui sa ascoltare: pochi calciatori lo fanno e così rende tutto più semplice nella gestione a me e ai miei collaboratori Luca Dell’Amico e Massimo Manganelli. Il sorpasso all'Inter nel 2022? Cherubini e Manna ci credevano tanto e hanno speso quasi 9 milioni per prenderlo dal Genoa. Un investimento importante che ha permesso di anticipare la concorrenza dell’Inter. Ausilio lo voleva fortemente, ma i nerazzurri in quel momento non potevano chiudere e la Juve è stata brava a inserirsi".