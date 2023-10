Zazzaroni: “La Juve non è da scudetto, però se avesse avuto Lukaku…”

Dopo il pari del Milan contro il Napoli la Juve è salita al secondo posto in classifica, alle spalle dell'Inter prima. I bianconeri hanno iniziato la stagione alla grande ma non tutti sono convinti possa lottare per lo scudetto .

Intervenuto dagli studi di Pressing Ivan Zazzaroni ha detto: "La Juve non la considero da Scudetto. Il giorno che la vedrò avrà ragione qualcun altro. Non è stata costruita per questo e non è in grado di farlo. Poi se arrivano le zanzare e i coleotteri a Milanello o alla Pinetina a quel punto ci possono essere le condizioni".