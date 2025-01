De Paola: “Motta sta provando a costruire qualcosa”

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del paragone tra Allegri e Thiago Motta.

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Innanzitutto ci tengo a fare una preghiera a Sandro Sabatini che sta un po’ perdendo la testa. Sembra diventata una questione personale attaccare Motta e difendere implicitamente Allegri. Queste sue verve critica si sarebbe dovuta sentire anche negli ultimi tre anni. La verità ora ci dice che Motta sta provando a costruire qualcosa. Si può criticare sul fatto che non ci stia riuscendo, ma precedentemente c’era un allenatore che si basava sul corto muso e che non ha mai costruito qualcosa in tre anni. Lo sforzo di voler cambiare le cose da parte di Motta e Giuntoli io lo apprezzerò sempre. Detto ciò, attenzione caro Sabatini all’equilibrio di giudizio. Bisogna giudicare con criterio chiunque, che si tratti di Allegri, Motta o Giuntoli”.

Sulla finale di Supercoppa

“Per il Milan indicare Conceicao come colui che ha capito tutto mi sembra strano, anche perché la prima parte della sfida con la Juventus non era stata certamente eccellente. C’è stata poi una reazione di orgoglio, con alcuni giocatori che hanno dato delle risposte che con Fonseca invece non si erano viste. Conceicao è un concreto e in passato ha raggiunto ottimi risultati con il Porto. Ora dovrà rimettere le cose appposto e ricercare un equilibrio”.