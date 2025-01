De Paola: "Alla Juve serve un cambiamento..."

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del momento complicato dei bianconeri.

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Le parole di Thiago Motta hanno lasciato tante perplessità tra i tifosi e aprono anche un po’ il paragone con la voglia di vittoria che ha Conte. Motta invece ha detto che non ha l’ossessione di vincere. Allora mi chiedo: come viene trasferita in una grande squadra questa mentalità? Nella Juve deve avvenire un cambiamento e allungare il periodo di tempo potrebbe essere un rischio. Io sto con uno come Conte, spero che Motta dichiari certe cose e non le senta perché rischia di mandare un messaggio sbagliato alla squadra. L’Atalanta ieri non ci ha provato proprio, non c’era né di formazione né di testa. Pensa ad altri traguardi, ma noi dobbiamo dire a chi ci legge o a chi ci ascolta come stanno le cose, non possiamo soltanto farci guidare dalle parole di Gasperini”.

Sulla Roma

“Ranieri ha deresponsabilizzato la Roma e messo tutte le pressioni sulla Lazio. Va bene, ma tutti i punti di distacco sono maturati prima del suo arrivo. Lui ha riacceso i giocatori, la Lazio parte con un vantaggio anche come condizione fisica che ha sempre avuto. Il maggior conoscitore di queste partite, tra i due, è Ranieri, sa come preparare i giocatori a questa partita, come gestire le tensioni. Ha le idee chiare, la lascio aperta a qualsiasi risultato”.