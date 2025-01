De Paola: “Se Kolo Mouani dovesse giocatore titolare…”

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del dualismo tra Kolo Mouani e Vlahovic.

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Juve-Milan?Ci rimette più la Juve. Faccio questo ragionamento: Motta è stato preso per ricostruire un ambiente per i prossimi 3 anni, ha contribuito a una rivoluzione epocale, visto che sono cambiati quasi 11 titolari, ma se hai concesso al secondo Allegri 2-3 anni per non fare nulla o quasi, a Motta devi concedere lo stesso tempo. Se la Juventus dovesse fallire al primo anno, Motta rimane anche se con la bocca storta di tutti, ma al secondo anno non può fallire. Ma solo una chance gli darei poi. Yildiz o Leao? Metti Leao su Savona, lo salta dieci volte su dieci. Ma anche Emerson Royal contro Yildiz rischia”.

Su Kolo Mouani

“Se gioca al posto di Vlahovic, esplode il caso Vlahovic. Vuol dire che aspettavi come manna dal cielo uno che lo sostituisse e a gennaio se c’è la possibilità lo vendono subito. Cambiaso? Per 65 milioni si, tutta la vita. E’ una iper-plusvalenza. In altre epoche la vendita di un solo giocatore ha cambiato la squadra. Vedremo come saranno reinvestiti poi quei soldi, prendendo magari dei difensori”. Intanto ecco le parole di Thiago Motta <<<