De Paola: “Inter-Juve? L’occasione persa è per i nerazzurri”

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita contro l'Inter di domenica sera.

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Radio Punto Nuovo: “Il Napoli è già in tentativo di fuga… Inutile dire il contrario. Le prossime 4 partite però saranno cruciali per capire le reali intenzioni del Napoli, per capire se la fuga sarà confermata oppure sbugiardata. Conte è riuscito a dare una mentalità vincente alla Juventus, ora sta provando a farlo anche qui in azzurro. Il Napoli non molla mai un centimetro, vince le gare in maniera sporca e senza strafare. Può avere margini di miglioramento enormi. Penso anche al rendimento di Lukaku, le perplessità sul suo rendimento le capisco. Ora però serve tempo e fiducia, considerando quanto Conte lo abbia voluto ed aspettato”.

Sul Milan e lo Scudetto

“Kvara contro Leao? Stanno vivendo momenti diversi. Entrambi sono alle presi con problemi extracampo: il georgiano col rinnovo, il portoghese nella gestione di Fonseca. Leao però ha degli atteggiamenti inaccettabili, si comporta alla Balotelli ma bisogna avere rispetto per SuperMario che ha vinto tanto. E invece Leao cos’ha vinto? Ha vinto solo uno Scudetto e ha un’indolenza che innervosisce anche i tifosi… Quando ha visto Okafor essere efficace al suo posto, si è comportato quasi da avversario. Purtroppo per il Milan ha un carattere fatto così. Dall’altra parte Kvara è uno sempre al servizio della squadra, ma deve fare un salto di qualità nelle gare più importanti. Inter-Juventus? L’Inter ne esce malissimo rispetto alla Juventus. Ha sfiorato il 5-2 poi si è fatto recuperare. La Juve era a pezzi contro l’Inter, l’occasione sprecata è quella dei nerazzurri”.