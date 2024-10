De Paola: “Juventus in linea con le aspettative di campionato”

Paolo De Paola ha parlato dell'andamento della Juventus in Serie A: per il giornalista, i bianconeri starebbero rispettando le premesse

Intervistato a Tmw Radio, Paolo De Paola ha parlato del percorso in Serie A della Juventus. Ecco le sue parole: “C’è una frangia di tifosi anche allo Stadium che aspettano la sconfitta o il pareggio deludente. È una cosa che non sta né in cielo né in terra. Non si può sperare in un passo falso per confermare le proprie teorie contro Giuntoli e contro Thiago Motta. La Juve è prima in Champions e terza in campionato, sta facendo un campionato assolutamente in linea. Quello che si nega è la differenza di approccio rispetto al passato”.

De Paola: “Contro la Lazio, Juve sempre in controllo”

Il giornalista ha proseguito: “Può essere deludente non segnare contro una squadra in dieci, ma vedo sempre la Juve con il controllo del gioco. Prima a Torino venivano a dominare anche il Genoa o il Sassuolo, non vedere questo cambiamento è un problema. Concordo che non sia stata una grande prova con la Lazio, ma ha avuto un controllo di gioco totale contro una squadra che ha un’idea di gioco chiara. La Juventus ha sempre sofferto contro la Lazio, è sempre andata in difficoltà. Anche in 11 contro 11 la Juve non mi è dispiaciuta. Questa Juventus non prende mai gol, ma prova sempre a segnare e attaccare”.