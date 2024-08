De Gaetano: “Non solo Yildiz. La Juventus ha due numeri dieci”

Genny De Gaetano ha parlato della squadra della Juventus: per il giornalista, Kenan Yildiz non sarebbe l'unico numero dieci tra i bianconeri

Intervistato a Radio Bianconera, Genny De Gaetano ha parlato della rosa della Juventus. In particolare, per il giornalista ci sarebbe un altro elemento oltre a Kenan Yildiz che potrebbe essere considerato un numero dieci per i bianconeri. Questi però non sarebbe tra i giocatori che scendono sul rettangolo di gioco durante le partite.

De Gaetano: “Thiago Motta è il secondo dieci della Juve”

Ecco le sue parole: “È nata una nuova Juventus sotto l’egida di Thiago Motta. L’allenatore sta lavorando ai fianchi delle menti dei suoi giocatori spiegando chiaramente quali siano le sue idee. E qualcosa si comincia a vedere. Ci sarà modo di criticarlo quando e se sarà giusto farlo. Il tecnico è entrato a piedi uniti e ha fatto fuori i giocatori da allontanare. Il suo è stato un approccio da capo carismatico, carisma che ha sempre espresso anche da giocatore. La Juventus ha due numeri 10: uno è Yildiz, sul campo, e l’altro è Motta in panchina”.