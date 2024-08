Buscaglia: “La Juve di Thiago Motta è più sciolta e tranquilla”

Buscaglia è ritornato sull'ultima partita disputata dalla Juventus: il telecronista ha analizzato le qualità della squadra di Thiago Motta

Intervenuto a Tmw Radio, Ricky Buscaglia è ritornato sulla vittoria della Juventus contro il Como. Ecco le parole della voce di DAZN: “La sensazione che abbiamo avuto in telecronaca è che la Juventus avesse pochissimi cambi e che quindi dovesse diluire lo sforzo. La Juve non è andata ad aggredire alta pressando forte il Como. Mi ha colpito l’intervista di Fabregas, tecnico che nel finale ha parlato di una Juventus con più felicità. Si percepisce che la squadra cominci a palleggiare con il sorriso, si vede una squadra molto più sciolta e tranquilla. Motta sta mettendo come base la meritocrazia in una fase di costruzione”.

Buscaglia: “Motta è arrivato a gamba tesa”

Il giornalista ha proseguito: “Evidentemente Douglas Luiz non è ancora pronto e Yildiz sta meglio nella posizione di sotto punta. Il mercato è ancora aperto per capire quali siano le potenzialità reali della formazione bianconera. Sarà importante capire quanto tempo ci metterà lo spogliatoio per assimilare le metodologie del nuovo allenatore. Motta è arrivato con la gamba tesa, ma ha avuto il sostegno della dirigenza. Scudetto? Se questo legame tiene può succedere di tutto”.