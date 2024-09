De Biasi: “Juve e Napoli sono due candidate allo Scudetto”

Gianni De Biasi, allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Scudetto con Inter e Napoli.

Gianni De Biasi, allenatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “Juventus e Napoli sono due delle candidate per contendere lo Scudetto all’Inter. Ha giocato il derby sottotono, ma dobbiamo pensare anche a tutti gli impegni dei nerazzurri, anche se Inter e Milan erano entrambe reduci da due grandi partite. Il Milan ieri mi ha stupito, quando sembrava stesse per cadere ha tirato fuori ciò che non si era ancora visto: orgoglio, spirito di rivincita, voglia di sacrificarsi. Questo è un bel messaggio e sono felice per l’allenatore che era sulla graticola, come sempre quando non si sa cosa fare lo sport preferito è mettere in discussione il tecnico”.

Sul Milan

“Fonseca? Non saprei… Non lo conosco così bene, ma credo abbia l’esperienza giusta. Lo vedi un po’ decontestualizzato, a volte ha titubanze anche con la lingua ma magari nella sua testa ha tutto ben delineato. Serve che chi gli sta intorno gli dia una mano per sopperire a piccole lacune linguistiche, è un tecnico che sicuramente è stato valutato bene prima di essere preso al posto di Pioli. Juric? Una grande soddisfazione per lui, è un ragazzo orgoglioso ed è convinto di poter fare bene. Il primo passo è stato molto buono, in una situazione difficilissima. Sono riusciti a vincere una partita che almeno alla vigilia sembrava delicata, poi l’hanno vinta con grande facilità. Dove sia la capacità della Roma e l’incapacità dell’Udinese nella singola sfida è difficile capirlo, ma Juric ha fatto il passo giusto e ora vediamo se riuscirà a dare un cambio di marcia e soprattutto di mentalità a questa squadra”.