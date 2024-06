De Biasi: “Chiesa? Sarà fondamentale per l’Italia. Sul rinnovo…”

Gianni De Biasi, allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della situazione relativa a Chiesa.

Gianni De Biasi, allenatore, ha detto la sua sulla Juve e su Chiesa. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “E’ un giocatore importante, che può fare degli strappi in grado di mettere in difficoltà chiunque. Può essere l’uomo giusto per rompere l’equilibrio in alcuni frangenti della gara. Distratto dalle voci di mercato? No, è totalmente concentrato su questa competizione. Non sarà distratto dalle voci che arrivano dai giornali, anche perché lui è informato in prima persona e sicuramente saprà quello che dovrà fare. Albania? Ci sono 7/8 giocatori che giocano in Serie A, poi altri che giocano in altri campionati europei molto importanti. C’è una qualità sicuramente superiore rispetto ai miei tempi, ora stanno raccogliendo i frutti di un lavoro cominciato tanti anni fa. I risultati non sono arrivati per caso”.