Danilo ai tifosi: “Vi chiedo scusa e vi ringrazio. E’ difficile separarsi”

Danilo, calciatore e capitano della Juventus ancora per poco, ha salutato i tifosi con un lungo post sui social.

Danilo, calciatore della Juventus ancora per poche ore, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del suo addio, che si consumerà a brevissimo. Ecco le sue parole sui social: “Cari bianconeri, non so nemmeno da dove iniziare. Sapevo che questo giorno prima poi sarebbe arrivato ma non si è mai pronti agli addii. Sono passati cinque anni e mezzo ma per me è come se fosse stata una vita intera. Non è mai facile separarsi da un amore e da un luogo che mi ha dato tanto, da una maglia che mi ha fatto provare grandi emozioni, in un club e una storia che mi hanno fatto ritrovare valori che mi hanno accompagno durante tutta la mia carriera e che ho imparato dai miei genitori”.

Le altre dichiarazioni

"Ho imparato dai miei compagni a difendere questi valori con le unghie e con i denti, insegnamenti che ho passato anche ai miei figli che hanno fatto di Torino la loro casa. Ora non posso più fare parte di questo club ma ciò che mi rende orgoglioso è di non aver mai cambiato atteggiamento nei confronti di questo club. Ai tifosi chiedo scusa quando ho deluso, mai per mancanza di impegno e di lavoro, e ringrazio con tutto il cuore per il modo in cui mi hanno accolto e per il legame che abbiamo costruito. Mi emozionavo quando cantavate l'inno allo stadio".