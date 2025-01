Adani: "La Juventus ha fatto una buona partita, ma il Napoli..."

Lele Adani, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita di ieri contro il Napoli.

Lele Adani, ex calciatore ed ora opinionista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sui social dopo il match con in Napoli: “Il primo tempo è stato equilibrato, la Juventus ha fatto una buona partita, il Napoli ha cercato di accompagnare con tanti giocatori ma non è stato preciso. La Juventus ha tenuto il colpo, ha vinto i duelli e quando è ripartita è stata pericolosa, ma se c’è così diversità tra un tempo e un altro va ricondotta non a scelte tecnico-tattiche, ma la chiave sta nell’aspetto emotivo di un gruppo che sa quello che deve fare con voglia, fame e aggressività”.

Sulla gara

"Un altro è gruppo è ordinato pulito, ma nei duelli si perde. Quando si sente l'odore del sangue ti dilegui, il duello quasi ti spaventa e quando cambia l'inerzia del match piano piano esci dalla contesa. L'aspetto è sentimento interiore, chi vuole vincere deve andarsi a prendere emotivamente la vittoria e il Napoli ha vinto meritatamente".