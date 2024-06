Danilo rivela: “A 24 anni avevo deciso di abbandonare il calcio”

Danilo, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della sua carriera e del passato.

Danilo, calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Avevo 24 anni. Quale parte di me sentiva davvero la pressione? Il ragazzo che era stato una rivelazione come terzino destro al Porto? O il ragazzo di Bicas che aveva improvvisamente firmato per la più grande squadra al mondo? La risposta era chiara. Dentro di te, sei ancora e sarai sempre il ragazzo di Bicas. Non ho detto a nessuno quello che provavo. Casemiro ha cercato di aiutarmi, ma io ho “ingoiato il rospo”, come si dice. E il rospo è diventato sempre più grande. Ma dopo alcuni mesi di sofferenza, ho iniziato a vedere uno psicologo che mi ha davvero salvato la carriera. La lezione più importante che mi ha insegnato è stata quella di vedere il gioco attraverso gli occhi di un bambino”. “Quando giochi a calcio da bambino, non pensi mai troppo, giusto? Corpo e mente sono in sintonia. In sostanza: non ti importa se fai degli errori. Giochi e basta. Improvvisamente, ho smesso di vedermi come Danilo, il giocatore da 31 milioni di euro. Ho iniziato a vedermi come Danilo di Bicas, il ragazzo che all’Atletico Mineiro chiudeva l’armadietto con il lucchetto perché teneva un rotolo di carta igienica come se fosse “oro”. Aiutare con 1 real ogni domenica i miei cinque amici e portarli a mangiare una pizza. Implorare il mio amico di avere 90 secondi sulla sua scheda telefonica per poter chiamare la mia ragazza. Chiedere con insistenza uno sconto al tizio dell’Internet Café per poter parlare a distanza con la mia famiglia. “Ehi, fratello, so che un’ora costa 1 real, ma ho solo una moneta da 50 centesimi in tasca. Metti mezz’ora di internet, per favore!”. Dormire con scarafaggi, ragni e scorpioni nel centro d’allenamento”.