Juve, Danilo: “Buffon è il mio modello principale”

Danilo, difensore e capitano della Juventus, ha parlato del suo modello nello sporto: il giocatore brasiliano ha indicato Gianluigi Buffon

Intervistato per Globo Esporte, il difensore e capitano della Juventus, Danilo, ha parlato del suo principale modello nel mondo del calcio. Per il calciatore, trattasi nient’altro che di un altro ex bianconero, anch’egli dal passato da capitano, Gianluigi Buffon.

Le parole di Danilo

“Buffon è il mio principale modello per due motivi: primo, perché per me è stato il più grande portiere della storia, per ciò che ho visto e conosco. Tuttavia, nel quotidiano, si mostrava molto umile, trattando tutti allo stesso livello. Questo lo ha reso ancora più grande ai miei occhi. Era una persona molto umana, umile, partner nel quotidiano. È questa la qualità umana che ammiro di più in lui”.