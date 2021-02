Danilo: “Abbiamo imparato dal ko con l’Inter. Sul mio ruolo…”

TORINO- Archiviato il convincente successo in Coppa Italia contro l’Inter, la Juventus è subito pronta a ripartire. La squadra di Andrea Pirlo è attesa dall’impegno casalingo di sabato pomeriggio contro la Roma, al momento avanti ai bianconeri di un punto in classifica. Cristiano Ronaldo e compagni vanno a caccia del terzo successo consecutivo in campionato dopo quelli, entrambi ottenuti con il risultato di 2-0, contro Bologna e Sampdoria, e sesto tra tutte le competizioni (contando anche Supercoppa Italiana e Coppa Italia). Ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la situazione il difensore brasiliano Danilo, tra i più in forma e tra i più utilizzati di questa prima parte di stagione:

“La sconfitta contro l’Inter in campionato? E’ un fattore sia mentale che tattico, quella brutta sconfitta ci ha fatto riflettere molto, ci ha fatto ragionare su alcuni aspetti. Non ce l’aspettavamo, ci ha fatto molto male da lì siamo ripartiti più forti di prima perchè è così che fanno le grandi squadre: devono ricompattarsi il prima possibile e tornare a vincere immediatamente. Giocare in tutti i ruoli della difesa? In realtà io sono un difensore centrale, ma partecipare alla manovra della squadra per me è molto importante. Mi piace poter impostare il gioco e farlo da centrale o da terzino alla fine mi cambia poco. La cosa importante è che io possa avere il pallone tra i piedi. Assist a Ronaldo con il Sassuolo? Noi sappiamo che quando Cristiano non trova la via del gol si fa sempre trovare pronto per farlo e in quella partita aspettava in avanti in attesa che gli arrivasse la palla giusta. L’ho visto scattare e l’ho servito dandogli una palla con molta tranquillità. Poi dopo lui è venuto a ringraziarmi”.

