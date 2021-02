Calciomercato Juventus, voci pesanti: addio ad un big a fine stagione?

TORINO – Il calciomercato di gennaio si è appena concluso, ma le notizie ovviamente non smettono di circolare. Anzi, tutto il contrario. Indiscrezioni, suggestioni e voci di mercato continuano a rincorrersi in vista della prossima sessione estiva, che si preannuncia decisamente più movimentata di quella invernale per la Juventus. In effetti, analizzando la situazione, di carne al fuoco ce ne sarà davvero tanta. I rinnovi e il mercato in uscita saranno fondamentali per capire la direzione che prenderà la Juve, che poi dovrà anche pensare a colmare alcune lacune, soprattutto in attacco e a centrocampo. Come dicevamo comunque, le notizie di certo non mancano. In queste ore infatti ne sono arrivate diverse che meritano particolare attenzione.

Calciomercato estivo: addio ad un big?

Il bilancio, lo sappiamo bene, è un tema fondamentale in casa bianconera. Non sono dunque escluse cessioni eccellenti in estate, sia per fare cassa che per avere liquidità da reinvestire sul mercato in entrata. Occhio dunque alle novità riportate da Tuttomercatoweb, secondo cui il Borussia Dortmund avrebbe scelto Wojciech Szczesny come obiettivo principale per sostituire l’attuale portiere Roman Burki. I tedeschi farebbero sul serio, visto che considerano l’estremo difensore polacco l’elemento perfetto con cui rinforzarsi tra i pali. I rapporti tra Borussia Dortmund e Juventus sono buoni (lo testimonia l’affare Emre Can). I bianconeri però non avrebbero intenzione di lasciar partire e fare a meno del loro numero uno. A meno che non si aprisse un’ipotesi che non è assolutamente da sottovalutare.

Lo scenario

Occhio infatti alla situazione relativa a Gianluigi Donnarumma, storico pallino della Juve che Paratici non perde mai di vista. Il portiere azzurro, il cui contratto scade il prossimo giugno, è ancora alle prese con il rinnovo con i rossoneri. Situazione delicata visto che, almeno in teoria, Gigio e il suo agente Raiola (buon alleato di calciomercato della Juventus) potrebbero già da ora accordarsi con qualsiasi altra squadra per un trasferimento a parametro zero a fine stagione. La Vecchia Signora è alla finestra e, qualora se ne presentasse l’occasione, sarebbe pronta a tornare con forza su Donnarumma. A quel punto, come suggerisce anche TMW, l’ipotesi di un addio a Szczesny diventerebbe davvero concreta. La Juve infatti potrebbe monetizzare con la cessione del polacco e nel contempo assicurarsi il suo sostituto a parametro zero. Intrecci e voci di mercato che ci accompagneranno certamente fino alla prossima estate. E, parlando sempre del prossimo calciomercato, ci sarebbe anche qualcos’altro di molto importante che starebbe già bollendo in pentola in casa bianconera: >>> Rivoluzione a centrocampo in arrivo: ci sono 9 nomi caldissimi per l’estate! <<<