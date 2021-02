Juventus-Roma, Orsato sarà l’arbitro della partita

TORINO- Nella serata di martedì la Juventus si è aggiudicata l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter. A “San Siro”, una doppietta di Cristiano Ronaldo ha ribaltato l’iniziale vantaggio di Lautaro Martinez. Due gol di Cr7 che in un colpo solo hanno vendicato il brutto ko subito in campionato lo scorso 17 gennaio e consentito ai campioni d’Italia in carica di portare un piede in finale. Non c’è però ora tempo per adagiarsi sugli allori, perchè il campionato metterà subito sul cammino del club bianconero un altro big match: quello contro la Roma. Sabato alle 18.00, all'”Allianz Stadium”, Cristiano Ronaldo e compagni andranno a caccia del terzo successo consecutivo in campionato, dopo quelli ottenuti, entrambi con il risultato di 2-0, contro il Bologna e la Sampdoria. Gara valevole per la seconda giornata di ritorno di questa stagione, con la Juve che vuole mantenersi nella scia del Milan capolista.

La squadra di Andrea Pirlo si trova al momento al quarto posto in classifica a quota 36 punti, uno in meno proprio dei giallorossi terzi. I rossoneri di Stefano Pioli sono ancora saldamente al comando a quota 46, inseguiti dai cugini dell’Inter secondi a meno due. La Lega Serie A, nel frattempo, ha designato i direttori di gara di questa seconda giornata di ritorno di campionato. A dirigere la sfida tra la Juve e i Capitolini sarà il signor Daniele Orsato della sezione di Schio, con Meli e Fiorito a coadiuvarlo nel ruolo di guardalinee. Quarto uomo sarà invece Calvarese (che ha diretto proprio il 2-1 di martedì sera contro l’Inter), mentre al VAR ci sarà Chiffi, con Mondini invece all’AVAR.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<